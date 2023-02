Kriegsausbruch: 12.500 Demonstranten am Jahrestag gemeldet

Zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine werden am Freitag in Berlin mehr Demonstranten erwartet als bisher bekannt.

Für den größten Demonstrationszug und die folgende Kundgebung am Abend am Brandenburger Tor sind bei der Polizei 12.500 Teilnehmer angemeldet, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte. Unter dem Titel "Wir werden nie vergessen" wollen Ukrainer und ihre Unterstützer ab 16.00 Uhr von der Karl-Marx-Allee zur russischen Botschaft an der Straße Unter den Linden und dann weiter am Reichstagsgebäude vorbei zum Brandenburger Tor laufen.

Dort ist ab 18.00 Uhr eine Abschlusskundgebung unter dem Motto "Stand with Ukraine" geplant. Daran nehmen auch Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev mit Grußworten teil.

Schon am Freitagvormittag soll gegenüber der russischen Botschaft ein in der Ukraine zerstörter russischer Panzer T-72 als Zeichen des Protests aufgestellt werden. Vor der Botschaft ist zudem eine Kunstaktion in Form einer interaktiven Installation zu sehen.

Weitere kleinere Demonstrationen sind angekündigt, einige fordern laut den Anmeldungen Verhandlungen mit Russland statt Waffenlieferungen.

Am Samstag planen die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und die Feministin Alice Schwarzer eine eigene Friedensdemonstration in Berlin, mit der Kompromisse "auf beiden Seiten" gefordert werden, um eine "Eskalation der Waffenlieferungen zu stoppen". So schrieben Wagenknecht und Schwarzer es in einem "Manifest für Frieden".

(dpa)