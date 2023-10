Nach Ausschreitungen: In Berlin-Neukölln zunächst ruhig

Nach mehreren Abenden mit pro-palästinensischen Ansammlungen und Gewaltausbrüchen ist es am Donnerstagabend in Berlin-Neukölln zunächst ruhig geblieben.

Die Polizei war in der Sonnenallee und den umliegenden Straßen sehr präsent, an den Kreuzungen waren Mannschaftswagen zu sehen. Scheinwerfer standen zur Beleuchtung bereit. Bei kaltem und regnerischen Herbstwetter waren Proteste oder Menschenansammlungen bis zum frühen Abend nicht zu sehen.

In dieser Woche hatte sich die Aggressivität bei Ansammlungen und Protesten von Unterstützern Palästinas und Gegnern Israels im aktuellen Nahost-Konflikt in Berlin von Abend zu Abend gesteigert. Am Mittwoch ging die Polizei wegen des Verbots solcher Demonstrationen strikt und heftig gegen protestierende Menschen auf der Sonnenallee vor und nahm dabei nach eigenen Angaben 174 Personen vorläufig fest.

Bei dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober und den Tagen danach wurden nach offiziellen Angaben mehr als 1400 Israelis getötet. Bei den folgenden Luftschlägen der israelischen Armee auf den Gazastreifen starben seither nach Angaben der Palästinenser Tausende Menschen.

