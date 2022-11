Ifo: Stimmung ostdeutscher Unternehmen verbessert sich

Unternehmen in Ostdeutschland schätzen ihre aktuelle Lage im November dem Ifo-Institut zufolge deutlich besser ein als noch im Oktober.

Demnach sei der Gesamtklimaindex für die regionale Wirtschaft um 3 Punkte gestiegen und liege nun bei 89,3 Punkten, teilte das Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo) mit Sitz in München am Dienstag mit. Demnach blickten die Unternehmen auch zuversichtlicher auf die kommenden Monate. Im Vergleich zu den Sommermonaten liegt der Index jedoch immer noch auf eher niedrigem Niveau.

Vor allem in der Dienstleistungsbranche sei der Pessimismus in den vergangenen Wochen zurückgegangen, hieß es. Auch im Baugewerbe habe sich das Klima spürbar verbessert. Und auch im Handel sei die Stimmung leicht gestiegen. Zwar bewerteten Händlerinnen und Händler die laufenden Geschäfte im Vergleich zum Vormonat als weniger gut, blickten jedoch deutlich optimistischer auf das kommende halbe Jahr. Abgekühlt sei die Stimmung demnach einzig in der Industrie. Grund dafür sei ein deutlicher Rückgang des Geschäfts gewesen. Auf die kommende Zeit blickte die Brache dennoch etwas zuversichtlicher als noch vor wenigen Wochen.

Der Gesamtklimaindex wird monatlich vom Ifo-Institut erhoben. Er basiert auf der Meldung von rund 1200 Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes, des Baugewerbes sowie dem Groß- und Einzelhandel.

(dpa)