Philharmoniker unter Petrenko beenden Asien-Tournee

Die Berliner Philharmoniker und ihr Chefdirigent Kirill Petrenko haben ihre Asien-Tournee durch Südkorea und Japan erfolgreich beendet.

Alle 13 Konzerte seien ausverkauft gewesen, teilte die Philharmonie am Mittwoch in Berlin mit.

Während der ersten gemeinsamen Asien-Tournee traten Orchester und Petrenko zweimal in Seoul (zwei Konzerte) sowie in den japanischen Städten Takamatsu, Himeji, Nagoya, Osaka und Kawasaki auf. Hinzu kamen fünf Konzerte in der Suntory Hall in Tokio. Den abschließenden Auftritt besuchte auch der japanische Kaiser Naruhito, der den Angaben zufolge im Anschluss mit Intendantin Andrea Zietzschmann, Petrenko sowie Konzertmeisterin Vineta Sareika-Völkner und Konzertmeister Daishin Kashimoto zusammentraf.

In Tokio realisierten die Philharmoniker auch das Community-Projekt "Be Phil Orchestra Japan". Dafür studierten 98 Laienmusikerinnen und -musiker gemeinsam mit Mitgliedern des Orchesters das Doppelkonzert für Violine und Violoncello von Johannes Brahms sowie Ausschnitte aus Sergej Prokofjews "Romeo und Julia" für eine Aufführung ein.

(dpa)