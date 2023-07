Drei Kleintransporter angezündet: Polizei sucht Brandstifter

In Eberswalde im Kreis Barnim sind drei Kleintransporter angezündet worden.

Bei den Bränden in der Nacht zum Samstag wurden die Fahrzeuge auf einem Parkplatz in der Frankfurter Allee stark beschädigt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Kleintransporter sei vollständig abgebrannt. Da die Fahrzeuge nicht nebeneinander standen, geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus, wie es hieß. Es sei ein Sachschaden von rund 65.000 Euro entstanden. Die Polizei untersuchte den Brandort und fahndet nach dem oder den mutmaßlichen Brandstiftern.

Eine Sprecherin des Lagedienstes der Polizei hatte am Samstag zunächst von drei Pkw gesprochen.

(dpa)