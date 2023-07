Kreis Havelland

11:04 Uhr

Brand in Müllbunker in Premnitz

Artikel anhören Shape

In einem großen Müllbunker bei einem Entsorgungsunternehmen in Premnitz (Havelland) ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen.

Das sagte ein Sprecher des Abfallverwerters EEW Energy from Waste, auf dessen Gelände der Brand ausbrach. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Feuerwehr war im Einsatz. Um 10 Uhr hieß es vom Unternehmen, das Feuer sei inzwischen gelöscht. Die Ursache war bislang nicht bekannt. In dem Müllbunker werden laut Unternehmen Abfälle aus der Hausmülltonne gelagert, die dann im Kraftwerk verbrannt werden. (dpa)

Themen folgen