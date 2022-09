Kreuzberg

15:26 Uhr

Cooler Pool mit 16 Grad: Prinzenbad bleibt geöffnet

Artikel anhören Shape

Kinofilme spielen dort, der Imbiss ist Legende, die Pommes sind Kult: das Prinzenbad direkt an der Hochbahn der U1 in Berlin-Kreuzberg steht in jedem Reiseführer. An heißen Sommertagen heißt es Schlange stehen. Im Oktober gibt es andere Probleme.