27-Jähriger in Neukölln rassistisch beleidigt und geschlagen

Ein Mann ist im Ortsteil Britz in Neukölln nach Angaben der Polizei von einem Unbekannten "fremdenfeindlich" beleidigt und geschlagen worden.

Der Staatsschutz ermittle, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge soll der 27-Jährige am Samstagabend von einem Unbekannten zunächst in der U-Bahn beleidigt und dann an der Bahnstation Grenzallee aus dem Waggon gestoßen worden sein. Daraufhin habe der Unbekannte ihn zu Boden gebracht. Dort soll der Angreifer so lange mit den Fäusten auf ihn eingeschlagen haben, bis ein Passant dazwischen ging. Dann sollen sowohl der 27-Jährige als auch der mutmaßliche Täter wieder zurück in die Bahn gestiegen und gemeinsam bis zur Station Blaschkoallee gefahren sein. Dort soll der Angreifer dann ausgestiegen sein.

Warum der 27-Jährige und der Angreifer wieder zusammen in die Bahn gestiegen waren, ist laut einem Polizeisprecher nicht bekannt. Auf der weiteren Fahrt soll es demnach keine weiteren Beleidigungen oder Angriffe gegeben haben.

Am Samstagabend erstattete der 27-Jährige Anzeige bei einem Polizeiabschnitt. Er erlitt den Angaben zufolge Verletzungen am Kopf sowie an einem Arm, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab.

(dpa)