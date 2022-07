Kriminalität

Am Morgen aus Haft entlassen: am Abend wieder festgenommen

Am Tag seiner Entlassung aus der Haft ist ein Mann in Berlin wieder rückfällig geworden: Er sei am späten Abend in Charlottenburg mit einem Komplizen beim Fahrraddiebstahl erwischt worden, teilte die Polizei am Donnerstag per Twitter mit.