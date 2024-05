Bankmitarbeiter vereiteln versuchten Betrug an Seniorin

Eine Betrugsmasche an einer Rentnerin in Bernau bei Berlin (Landkreis Barnim) ist durch Bankmitarbeiter vereitelt worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, rief ein Mann die Seniorin am Donnerstag an und gab sich als Polizist aus. Dabei erzählte er ihr, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe und auf ihn erhebliche Kosten zukommen würden. Mit einer Zahlung von 62.000 Euro sei das aber beglichen. Der Betrüger soll die Frau so verunsichert haben, dass sie daraufhin zu ihrer Bank ging. Dort zahlten die Bankmitarbeiter den Betrag nicht aus und kontaktierten einen Angehörigen der Frau. Dieser rief die Polizei.

Immer wieder kommt es zu sogenannten Schockanrufen in Brandenburg. Erst am Mittwoch erbeuteten Betrüger Geld in sechsstelliger Höhe von einer älteren Frau im Landkreis Havelland. Dabei gaben sie sich am Telefon als deren Sohn aus und behaupteten, bei einem von ihm verursachten Verkehrsunfall eine schwangere Frau verletzt zu haben. Nur durch die Zahlung einer Kaution müsse er nicht ins Gefängnis. Wenig später kam es zu der Übergabe des Geldes. Die Polizei ermittelt.

(dpa)