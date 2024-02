Kriminalität

17:04 Uhr

Drei Frauen schlagen sich in Berliner Straßenbahn

Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium.

Drei Frauen sind in einer Straßenbahn in Berlin-Rummelsburg in Streit geraten und haben sich geprügelt.

Eine 17- und eine 23-Jährige sollen am Mittwochnachmittag eine 43 Jahre alte Frau transfeindlich beleidigt haben, wie die Polizei Berlin am Freitag mitteilte. Daraufhin habe die 43-Jährige die beiden unter anderem rassistisch beleidigt, hieß es. Der Streit ist laut Polizei eskaliert und die Frauen hätten sich gegenseitig mit Schlägen und Tritten angegriffen. Die Polizei ermittelt. PM (dpa)

