Drei Männer auf Heimweg angegriffen und verletzt

Drei Männer sind auf ihrem Heimweg in Hellersdorf von einer Gruppe angegriffen und verletzt worden.

Bei den drei Männern soll es sich um Mitarbeiter eines Clubs handeln, teilte die Polizei mit. Ersten Ermittlungen zufolge soll es dort zuvor zu einem Streit mit einem Paar gekommen sein. Daraufhin habe das Paar den Club verlassen müssen. Ob die Tat am frühen Sonntagmorgen damit in Zusammenhang steht, war zunächst unklar.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die drei Männer auf dem Heimweg aus einer Gruppe heraus mit Faustschlägen und Tritten attackiert worden sein. Die Angreifer flüchteten daraufhin. Alle drei Männer wurden laut Polizei bei der Auseinandersetzung verletzt. Ein 47-Jähriger kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, die anderen beiden Männer im Alter von 41 und 62 Jahren erlitten Verletzungen am Kopf und wurden von Rettungskräften ambulant vor Ort behandelt. Die Ermittlungen dauern an.

(dpa)