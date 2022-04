Drogenhandel: 29-Jähriger und dessen Mutter festgenommen

Polizeibeamte haben in Berlin-Schöneberg einen mutmaßlichen Drogenhändler und dessen Mutter festgenommen.

In der Wohnung des 29-Jährigen in der Innsbrucker Straße habe man eine Vielzahl verschiedener Betäubungsmittel, einen hohen vierstelligen Geldbetrag und mehrere Handys beschlagnahmt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach der Wohnungsdurchsuchung am Dienstagabend wurden der Mann und seine 56 Jahre alte Mutter demnach vorläufig festgenommen. Sie befinden sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

© dpa-infocom, dpa:220413-99-909849/3 (dpa)