Duo soll Handwerker erpresst haben: Anklage

Über mehrere Tage hinweg sollen die Männer einen Fliesenleger bedroht haben, um an Geld zu gelangen. Der Handwerker schaltet die Polizei ein.

Vier Tage lang sollen zwei Männer in Berlin einen Handwerker bedroht haben, um von dem 43-Jährigen 50.000 Euro zu erpressen. Der Fliesenleger schaltete laut Berliner Staatsanwaltschaft die Polizei ein, so dass das Duo am 15. September 2023 festgenommen wurde. Gegen die 30 und 24 Jahre alten Männer wurde nun Anklage erhoben wegen erpresserischen Menschenraubes, gefährlicher Körperverletzung und versuchter Erpressung, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte.

Nach den Ermittlungen soll das Duo - laut Anklage ein Amateurboxer und ein Kampfsportler - sein späteres Opfer auf einer Baustelle in Rahnsdorf zunächst angesprochen haben, um mit dessen Hilfe Schwarzarbeiter zu beschäftigen. Als der 43-Jährige dies ablehnte, sollen die Männer laut den Ermittlungen 30.000 Euro von ihm gefordert haben. Weil er sich geweigert habe, sollen sie ihn unter Schlägen in sein Auto gezwungen und ihm Portemonnaie und Handy abgenommen haben. Nach Stopps an Tankstellen in Rummelsburg und Spandau sollen die Männer den Handwerker über Nacht in einem Hotel in Lichtenberg festgehalten haben. Ihre Forderung sei unterdessen auf 50.000 Euro gestiegen, so die Anklage.

Damit der Mann das Geld beschaffen konnte, ließ ihn das Duo laut Ermittlungen frei - allerdings unter der Drohung, man wisse, wo seine Angehörigen lebten. Zu einem Treffen, das einer Geldübergabe dienen sollte, seien auch rund 30 bewaffnete Männer erschienen. Gleichwohl entschied sich der Handwerker laut Staatsanwaltschaft, die Polizei einzuschalten. Die Beschuldigten wurden festgenommen, sind laut Staatsanwaltschaft aber auf freiem Fuß. Wann es vor dem Landgericht Berlin zum Prozess kommt, ist noch offen.

(dpa)