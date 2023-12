Fenster aufgebohrt und eingebrochen: Anklage

Ein 48 Jahre alter Mann soll für 21 Wohnungseinbrüche und Einbruchsversuche in Berlin und Brandenburg verantwortlich sein.

Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin hat den Mann deshalb vor dem Amtsgericht Tiergarten angeklagt, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Der Mann soll laut Staatsanwaltschaft Wertgegenstände in Höhe von knapp 19.000 Euro erbeutet haben.

Von den Einbrüchen und Einbruchsversuchen fanden den Angaben zufolge acht in Hoppegarten, acht in Kaulsdorf, Bohnsdorf und Rudow, drei in Wartenberg und jeweils einer in Neu-Hohenschönhausen und Biesdorf statt.

Den Ermittlern fiel demnach die besondere Art und Weise der Einbrüche auf: Der Täter habe nachts Löcher in Fensterrahmen gebohrt und etwa mit einem Draht versucht, die Fenstergriffe zu drehen. Seit Mitte 2022 gab es laut Staatsanwaltschaft vermehrt Einbrüche mit dieser Vorgehensweise im Nordosten Berlins und in den Landkreisen Märkisch-Oderland und Barnim.

Als der Angeklagte im August in Nordrhein-Westfalen nach einem solchen Einbruch festgenommen wurde, endete auch die Tatserie in Berlin und Brandenburg, hieß es. Der Mann sitzt im Rahmen des Verfahrens in Nordrhein-Westfalen dort in Untersuchungshaft.

(dpa)