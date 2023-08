Geldautomat in Spandau gesprengt: Geldkassetten gestohlen

Unbekannte haben einen Geldautomaten an einer Bankfiliale im Ortsteil Falkenhagener Feld in Berlin-Spandau gesprengt und die Geldkassetten gestohlen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sollen die unbekannten Täter am frühen Freitagmorgen eine Explosion an einem Geldautomaten im Posthausweg herbeigeführt haben. Anschließend flohen sie unerkannt. Den Angaben zufolge wurde dabei niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen und die Fahndung nach den Tatverdächtigen hat das Landeskriminalamt übernommen.

In Berlin wurden im Zeitraum von 2018 bis Anfang März 2023 insgesamt 92 Automaten gesprengt, wie aus einer Auflistung der Polizei zu den Jahren seit 2018 hervorgeht. Die meisten Sprengungen wurden in den Jahren 2021 und 2022 verzeichnet, mit jeweils 26 entsprechenden Taten. Davon waren 33 Sprengungen erfolgreich.

(dpa)