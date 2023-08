Mann am Bahnhof Charlottenburg mit Messer schwer verletzt

Ein 73 Jahre alter Mann soll bei einem Streit im S-Bahnhof Charlottenburg einen anderen mit einem Messer schwer verletzt haben.

Das 58 Jahre alte Opfer kam mit Wunden am Rumpf ins Krankenhaus und wurde notoperiert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die beiden Männer waren den Angaben zufolge am Samstag gegen 06.00 Uhr früh aus unbekanntem Grund aneinandergeraten. Im Verlauf soll der Ältere zugestochen haben und weggegangen sein. Zwei Stunden später hätten Polizisten der Bundespolizei den 73-Jährigen aber im Bahnhof gesehen und festgenommen. Eine Stichwaffe sei bei ihm nicht gefunden worden. Der Mann kam nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder frei, wie es weiter hieß.

(dpa)