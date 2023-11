Mann zieht in Potsdamer Imbiss Waffe: Kunde schreitet ein

Ein Mann hat in einem Imbiss in Potsdam plötzlich eine Waffe gezogen und wurde daraufhin von einem Kunden überwältigt.

Der Unbekannte betrat am Sonntagabend den Laden in der Dortustraße und lud die Waffe ohne weitere Ankündigung durch, teilte die Polizei am Montag mit. Daraufhin habe ein Kunde dem Mann die Waffe aus der Hand gerissen. Der Unbekannte flüchtete anschließend ohne sich auch hierbei zu äußern. Eine eingeleitete Suche blieb zunächst erfolglos.

Bei einer anschließenden Untersuchung stellte sich die Waffe nach Polizeiangaben als Schreckschusswaffe heraus. Es befanden sich keine Munition und kein Magazin darin. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoß gegen das Waffengesetz.

(dpa)