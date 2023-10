Motorroller brennen in Pankow

In Berlin-Pankow haben in der Nacht Motorroller gebrannt.

Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach bemerkte am frühen Sonntagmorgen ein Passant einen in der Ostseestraße geparkten Roller, der voll in Flammen stand und rief die Feuerwehr. Ein in der Nähe stehendes Auto wurde durch die Hitze leicht beschädigt.

Später sah auch in der Lindenallee/ Ecke Bizetstraße ein Passant einen brennenden Motorroller, der auf dem Gehweg abgestellt war. Auch in diesem Fall wurden ein in der Nähe geparktes Auto und ein Motorrad beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Es wird geprüft, ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Bränden gibt.

(dpa)