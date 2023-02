Paar in Wedding homophob beleidigt und angegriffen

Nach einem Angriff auf ein 35-Jährigen und dessen Partner in Berlin-Wedding ermittelt der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz.

Es bestehe der Verdacht einer homophoben Beleidigung und gefährlichen Körperverletzung, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach Angaben des 35-Jährigen wurde das Paar am Montagnachmittag am Leopoldplatz von einem Mann angespuckt und homophob beleidigt. Um ihn zur Rede zu stellen, habe er den Täter nach eigener Aussage verfolgt und dabei mit der Handykamera gefilmt. Daraufhin habe der Mann eine Vase geworfen und ihn damit am Bauch verletzt. Das Handyvideo werde nun bei den Ermittlungen ausgewertet, hieß es.

(dpa)