Polizei fasst nach öffentlicher Fahndung mutmaßlichen Räuber

Nach dem gewaltsamen Raub der Handtasche einer 36-Jährigen in Berlin-Gropiusstadt hat die Polizei einen 24-jährigen Verdächtigen ermittelt.

Hinweise der Bevölkerung hatten zu dem Mann geführt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er soll die Frau am Abend des 22. Oktober in Gegenwart ihres neunjährigen Sohnes am Eingang zum U-Bahnhof Wutzkyallee zu Boden gerissen und sie dann mit Faustschlägen sowie Fußtritten attackiert haben. Mit ihrer Handtasche sei er dann über den Bahnsteig in Richtung Spandau geflüchtet. Die Frau wurde mit Verletzungen am Kopf in ein Krankenhaus gebracht. Der Junge blieb unverletzt. Die Polizei hatte mit Bildern einer Überwachungskamera öffentlich nach dem Verdächtigen gefahndet.

(dpa)