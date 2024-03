Polizei: Zwei Supermarkt-Räuber auf frischer Tat geschnappt

Zwei Männer wollen am Montag mutmaßlich einen Supermarkt ausrauben. Als sie versuchen zu fliehen, werden sie von mehreren Polizeikräften außer Dienst beobachtet.

Die Polizei hat in Berlin-Charlottenburg-Nord zwei mutmaßliche Supermarkt-Räuber gestellt. Die beiden Männer im Alter von 35 und 37 Jahren warteten am Montagmittag in einem Supermarkt am Saatwinkler Damm auf die Ablösung einer 55 Jahre alten Kassiererin, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als der Kassenplatzwechsel stattfand, soll der 37-Jährige der 53 Jahre alten Kollegin der Kassiererin die Kasse entrissen haben, die diese unter dem Arm trug.

Laut Polizei stürzte die Frau und verletzte sich am Bein. Die mutmaßlichen Täter wollten den Angaben zufolge mit ihrer Beute flüchten, wurden aber dabei aber von mehreren Polizeikräften außer Dienst beobachtet und festgenommen. Während der Jüngere wieder entlassen wurde, wurde der Ältere einem Fachkommissariat überstellt. Die Ermittlungen dauerten zunächst an.

(dpa)