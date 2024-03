Kriminalität

vor 8 Min.

Polizeieinsatz: Bei Durchsuchung Gefahrstoffe entdeckt?

In der Potsdamer Innenstadt hat es am Dienstagabend einen größeren Polizeieinsatz gegeben, nachdem Beamte in einem Wohnhaus auf möglicherweise gefährliche Stoffe gestoßen waren.

Das Haus sei evakuiert worden, zur Abwehr möglicher Gefahren sei auch ein Sperrkreis errichtet worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Fachkräfte vor Ort prüften demnach am Abend, um welche Stoffe es sich handelte. Die Polizei habe die Stoffe im Rahmen einer Durchsuchung in dem Haus in der Heilig-Geist-Straße gefunden. Weshalb es die Durchsuchung gab und ob gegen Personen ermittelt wird, dazu dürfe er keine Angaben machen, sagte der Sprecher. Die "Märkische Allgemeine Zeitung" berichtete, dass der Einsatz mit einem Ermittlungsverfahren gegen eine nicht näher benannte Person im Zusammenhang stehe. Bericht "MAZ" (dpa)

