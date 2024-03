Räuber stehlen Rentner die Armbanduhr und die dritten Zähne

Ein 86-jähriger Mann ist in Tiergarten im Bezirk Berlin-Mitte von zwei Unbekannten geschlagen und beraubt worden.

Ihm kam neben Wertsachen auch die Zahnprothese abhanden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sprachen zwei Männer den Senior am Sonntagabend in der Lichtensteinallee an. Daraufhin soll einer der Unbekannten den 86-Jährigen unvermittelt von hinten gepackt und festgehalten haben, während der zweite Mann ihm mit einer Faust ins Gesicht schlug. Der Mann ging zu Boden und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Er soll noch bemerkt haben, dass ihm seine Umhängetasche entrissen wurde. Zudem sollen ihn die Angreifer durchsucht haben, bevor sie flüchteten. Kurz darauf stellte er fest, dass seine Armbanduhr, Fingerschmuck sowie seine Zahnprothese fehlten.

Der Senior ging nach dem Vorfall in seine Wohnung und informierte einen Nachbarn, der dann die Feuerwehr rief. Die Rettungskräfte brachten den 86-Jährigen zur ambulanten Behandlung seiner Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

(dpa)