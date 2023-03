Drogen und Schusswaffen bei Razzia in Reinickendorf gefunden

Mit rund 60 Kräften ist die Polizei in Berlin gegen mutmaßliche Drogenhändler vorgegangen. Bei Durchsuchungen von fünf Räumen fanden die Beamten Drogen, Waffen und Bargeld. Verhaftet wurde indes niemand.

Bei Razzien wegen des Verdachts auf Drogenhandel hat die Polizei in Berlin Rauschgift und Schusswaffen beschlagnahmt. Fünf Räume in den Stadtteilen Tegel und Heiligensee seien am Donnerstagmorgen durchsucht worden, teilte die Polizei mit. Ob es sich dabei um Privatwohnungen handelte, wurde zunächst nicht bekannt. Ermittelt werde zurzeit gegen eine Gruppe von vier Tatverdächtigen, hieß es weiter.

Bei der Razzia seien Drogen im Kilogramm-Bereich sichergestellt worden. Auch Bargeld, diverse Datenträger und Schusswaffen seien gefunden worden. Rund 60 Kräfte des Landeskriminalamts waren demnach im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft hatte die Durchsuchungen angeordnet. Haftbefehle habe es bislang keine gegeben, hieß es.

(dpa)