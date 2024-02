Seniorin in Hermsdorf betrogen - Verdächtiger festgenommen

Zivile Einsatzkräfte der Polizei haben in Berlin-Hermsdorf einen mutmaßlichen Betrüger festgenommen.

Eine aufmerksame Bankangestellte hatte die Beamten gerufen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie hatte am Dienstag Verdacht geschöpft, als eine 72 Jahre alte Frau eine hohe Summe abheben wollte. Ihren Angaben zufolge hatte ihr der 46 Jahre alte Verdächtige Bücher angeboten, mit denen sie den Wert ihrer Büchersammlung steigern könnte. Die Seniorin soll dem Mann nach eigenen Angaben schon öfter Geld gezahlt haben. Die Polizei vermutete einen Betrug mit Faksimiles. Der Mann wurde festgenommen, nachdem er die Seniorin zu einem sofortigen Treffen gedrängt haben soll. Er kam in Polizeigewahrsam, musste sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen und wurde einem Fachkommissariat für Betrugsdelikte des Landeskriminalamtes überstellt.

(dpa)