Seniorinnen mit Gewinnspiel-Masche um Geld gebracht

Betrüger haben Seniorinnen in Stahnsdorf und Potsdam mit einer Gewinnspiel-Masche und einem sogenannten Schockanruf um Tausende Euro gebracht.

Eine 84-Jährige im Kreis Potsdam-Mittelmark bekam am Montag den Anruf einer Frau, die ihr vorgaukelte, sie sei bei einem Gewinnspiel erfolgreich gewesen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Für eine Auszahlung müsse sie aber noch für eine vierstellige Summe Guthabenkarten kaufen und die Nummern dieser Karten dann mitteilen. Über die Codes haben die Betrüger dann Zugriff auf den Geldwert. Die Polizei schrieb in ihrer Mitteilung: "Die 84-Jährige war ob des in Aussicht gestellten Gewinns und der sehr raffinierten Gesprächsführung der Anruferin von ihrer Teilnahme an einem Gewinnspiel überzeugt und erfüllte die Bedingung."

Ein Betrüger rief am Montag in Potsdam bei einer 94-Jährigen an und spielte ihr vor, ihr Sohn zu sein. "Der Mann am Telefon erklärte der Seniorin wortreich und offenbar sehr geschickt, dass er im Krankenhaus liege und nun dringend Bargeld benötigen würde", teilte die Polizei mit. Eine Bekannte solle das Geld bei der 94-Jährigen abholen. In Sorge um ihren Sohn übergab die Seniorin dann einer Unbekannten an der Haustür einen fünfstelligen Bargeldbetrag.

Die Polizei warnt vor den sogenannten Schockanrufen und weit verbreiteten "Enkeltricks" und mahnte, Geld niemals an unbekannte Menschen zu übergeben. Auch das Versprechen auf hohe Gewinne sei eine Masche, die Betrüger in vielfältiger Form nutzten, hieß es.

(dpa)