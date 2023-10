Überfall auf Schmuckgeschäft - Räuber schlagen Mitarbeiterin

Zwei Räuber haben bei einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in Berlin-Wilmersdorf Geld und Schmuck erbeutet.

Dabei sollen sie eine Angestellte mit einer Schusswaffe geschlagen und in ein Hinterzimmer abgedrängt haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Mitarbeiterin soll sich lautstark bemerkbar gemacht haben, so dass die beiden Räuber mit ihrer Beute flohen. Die Frau klagte nach Angaben der Polizei über Schmerzen an der Schulter, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab. Der Überfall ereignete sich am Samstag gegen Mittag.

(dpa)