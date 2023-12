Weihnachtsmann pöbelt: Platzverweis

Ein als Weihnachtsmann verkleideter Mann hat auf einem Weihnachtsmarkt in Cottbus Besucher angepöbelt.

Vorher hatte der Mann am Mittwochabend noch Geschenke an Menschen verteilt, wie die Brandenburger Polizeidirektion Süd am Donnerstag mitteilte. Ein Ordner stellte demnach schließlich fest, dass der Weihnachtsmann weder am Weihnachtsmarkt angestellt war, noch eine Genehmigung besaß.

Als der Weihnachtsmann den Ort nicht verlassen wollte und ungehalten wurde, kam die Polizei, hieß es. Am Ende kam der verkleidete Mann laut Polizei dem Platzverweis nach. Was genau der Weihnachtsmann zuvor verschenkt hatte, war nicht unklar.

