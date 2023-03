Zahl der Straftaten in Brandenburg wieder gestiegen

Die Zahl der Straftaten in Brandenburg ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur im vergangenen Jahr wieder leicht gestiegen: Demnach gab es gegenüber dem Rekordtief des Jahres 2021 einen Zuwachs von 11.240 auf rund 171.000 registrierte Straftaten.

Dies war eine Steigerung von gut 7,1 Prozent, die Gesamtzahl der Straftaten blieb aber immer noch unter dem Niveau der Jahre vor der Corona-Pandemie. Den größten Anteil an der Steigerung hatte 2022 die Zahl der illegalen Einreisen ins Grenzland Brandenburg, die sich auf knapp 15.000 nahezu verdoppelten. Im Vorjahr 2021 war mit knapp 159.000 Straftaten ein Tiefststand seit Bestehen des Landes registriert worden.

Damit folgt die Entwicklung der Kriminalität in Brandenburg dem bundesweiten Trend: In ganz Deutschland war die Zahl der Straftaten nach Jahren des Rückgangs im vergangenen Jahr wieder um 11,5 Prozent auf 5,63 Millionen gestiegen.

Fast ein Drittel der registrierten Straftaten im vergangenen Jahr in Brandenburg waren Diebstahlsdelikte. Die detaillierten Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik für das Jahr 2022 will Landesinnenminister Michael Stübgen (CDU) am Freitagvormittag vorstellen.

(dpa)