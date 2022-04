Unterbringung von Flüchtlingen stößt teils an Grenzen

Die Möglichkeiten zur Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in Brandenburg werden nach Einschätzung der Städte und Gemeinden mancherorts knapp.

Die Kapazitäten seien besonders in Regionen mit ohnehin angespannten Wohnungsmärkten an Grenzen gestoßen, teilte der Städte- und Gemeindebund Brandenburg auf Anfrage mit. Allerdings fänden sich auch dort private Unterkunftsmöglichkeiten oder es liefen Vorbereitungen der Behörden, zusätzliche Quartiere zu schaffen. Als Problem sieht der Kommunalverband auch die Kapazitäten der sozialen Infrastruktur.

In Potsdam öffnete am Freitag die 3000 Quadratmeter große Metropolishalle in Babelsberg als Notunterkunft für ukrainische Geflüchtete. In den 84 Wohneinheiten sind mehr als 300 Schlafplätze vorhanden, teilte die Stadt mit. Die ersten 70 Flüchtlinge wurden am Karfreitag dort erwartet. Die Stadt hatte Hunderte Geflüchtete zuvor vorübergehend in Hotels und Pensionen untergebracht. In Brandenburg waren nach Angaben von Sozial- und Innenministerium zuletzt mindestens 22.500 Geflüchtete aus der Ukraine in Kommunen und in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht.

