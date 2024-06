Länder sehen Bund bei Wasserversorgung in der Pflicht

Der Kohleausstieg bringt nicht nur in der Lausitz ganz erhebliche Veränderungen mit sich. Die Konsequenzen reichen bis nach Berlin.

Drei ostdeutsche Bundesländer fordern vom Bund mehr Unterstützung bei der zukünftigen Wasserversorgung in der Lausitz und in der Metropolregion Berlin-Brandenburg. Nach dem für 2038 beschlossenen Ende der Lausitzer Braunkohleförderung erwarten Experten, dass die für die Trinkwasserversorgung in Berlin wichtige Spree deutlich weniger Wasser führt, weil aus Tagebauen kaum noch Grundwasser in den Fluss gepumpt wird.

Eine eingeschränkte Wasserverfügbarkeit dürfe die Lebensgrundlagen wie auch den Strukturwandel in der Region nicht gefährden, heißt es in einer Erklärung, die die Regierungschefs von Sachsen, Brandenburg und Berlin am Freitag bei einem Treffen in der Hauptstadt verabschiedeten. Daher sei gemeinsames, schnelles, zielgerichtetes und nachhaltiges Handeln von Politik, Behörden, Bergbauunternehmen und Gesellschaft zwingend notwendig.

In der Erklärung wird darauf verwiesen, dass die Kohleverstromung in der Lausitz einen großen Anteil an einer verlässlichen Energieversorgung in Deutschland hatte und noch habe. Im Zusammenhang mit dem Kohleausstieg seien nun zusätzliche Veränderungen des Wasserhaushaltes der Lausitz zu erwarten. Vor diesem Hintergrund stehe der Bund in der Pflicht, nötige wasserwirtschaftliche Anpassungen finanziell abzusichern.

Der Trinkwasserversorgung im Großraum Berlin und entlang der Spree drohen einer Studie des Umweltbundesamts zufolge große Engpässe. Mit dem Ende der Braunkohleförderung in der Lausitz könnte der Fluss demnach in trockenen Sommermonaten örtlich bis zu 75 Prozent weniger Wasser führen. Das Amt rät zu Wasserüberleitungen zur Spree aus benachbarten Flüssen wie Elbe, Lausitzer Neiße und Oder. Das könnte beispielsweise mithilfe von Leitungen oder Tunnellösungen in Verbindung mit Wasserspeichern geschehen.

"Die Lausitz ist eine Wassermangelregion und der Wasserhaushalt in der Lausitz ist infolge des Bergbaus schwerst gestört. Es wird Generationen dauern und viele Milliarden Euro kosten, das zu reparieren", erklärte der sächsische Umweltminister Wolfram Günther (Grüne). Die Situation sei "sehr herausfordernd". "Sachsen hat als Oberlieger eine Verantwortung für Brandenburg und Berlin." Es gelte die länderübergreifenden Anstrengungen noch weiter ausbauen. Aber auch der Bund sei klar in der Verantwortung - für die Folgen des DDR-Altbergbaus, aber auch für einen gelingenden Strukturwandel.

Günther äußerte sich auch zu einem Überleiter, mit dem Wasser aus der Elbe in die Lausitz fließen könnte. "Das ist ein Vorschlag von vielen, die jetzt auf dem Tisch liegen und die zu bewerten sind. Ich bezweifle, dass eine einzelne großtechnische Lösung ein flächiges, komplexes Problem lösen kann. Wir brauchen eine Vielzahl von großen wie kleinen Maßnahmen. Wir brauchen mehr Wasserrückhalt in der Fläche, und das an vielen Orten."

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Sachsen kritisierte den Überleiter. "Eine Wasserüberleitung in die Lausitz würde den Wassermangel entlang der Elbe verschärfen. Für die Wasserknappheit in der Lausitz müssen andere, naturbasierte Lösungen her", erklärte BUND-Chef Felix Ekardt. Die Maßnahmen zur Braunkohlenachsorge müssten durch unabhängige Gutachter ermittelt werden.

