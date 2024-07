Pearl Jam sagen wegen Krankheit Berlin-Konzerte ab

Nach der London-Absage nun auch Enttäuschung für Berliner Fans: Pearl Jam haben ihre beiden Gigs in der Berliner Waldbühne kurzfristig gestrichen. Ohne Ersatztermin.

Die Grunge-Band Pearl Jam hat ihre beiden Konzerte in der Berliner Waldbühne abgesagt. "Wir bedauern, euch mitteilen zu müssen, dass die Pearl-Jam-Konzerte am Dienstag, den 2. Juli, und Mittwoch, den 3. Juli, in Berlin abgesagt sind", teilten die Musiker aus Seattle auf ihrer Website und auf der Plattform X am Sonntag (Ortszeit) mit. Ein Nachholtermin sei nicht geplant, bereits gekaufte Tickets sollen die Fans erstattet bekommen.

Grund für die Absage seien gesundheitliche Probleme in der Band: "Trotz aller Bemühungen hat sich die Band noch nicht vollständig erholt", hieß es in ihrem Statement. Mehr Details gaben die Rocker nicht bekannt.

Bei ihrem letzten Auftritt in Manchester vergangenen Dienstag soll Frontmann Eddie Vedder Medienberichten zufolge mit Stimmproblemen zu kämpfen gehabt haben. Wenige Tage später erfolgte die Absage ihres Auftritts in London wegen "Krankheit in der Band".

Pearl Jam tourt derzeit durch Europa, die Vereinigten Staaten und Australien, um ihr neuestes Album "Dark Matter" zu bewerben. Die beiden Berlin-Konzerte wären die einzigen Deutschlandshows ihrer Welttournee gewesen. Laut Internetseite der Band sind die nächsten Auftritte am 6. und 8. Juli in Barcelona geplant.

(dpa)