Literatur auf der Parkbank: Open-Air-Lesefestival in Cottbus

Cottbus wird im Juni wieder für zwei Tage Literatenstadt.

Beim Open-Air-Lesefestival am 24. und 25. Juni im Goethepark geben sich 30 Autorinnen und Autoren auf Parkbänken und kleinen Plätzen ein Stelldichein. Unter anderen werden Antje Rávik Strubel, Daniela Dahn, Moritz Rinke und Rainald Grebe aus ihren Werken lesen. Das teilte der Verein "Raumeroberer" als Veranstalter am Montag mit.

Rote Sonnenschirme sollen Bänke und Plätze kenntlich machen, an denen Literatur bei freiem Eintritt erlebbar sein wird. Die Literaten lesen zeitgleich auf einer der Parkbänke, an beiden Tagen jeweils über vier Stunden in Slots. Vor jeder Parkbank sind Stühle aufgestellt. Da, wo Interessierte zuhören möchten, suchen sie sich einen Platz, können dabei picknicken und Literatur erleben.

Die Autorinnen und Autoren widmen sich in ihren Erzählungen und Texten der Region Brandenburg beziehungsweise Berlin oder aber sie haben ihren Wohnsitz in einem der beiden Bundesländer. Das Festival auf der Parkbank wird gefördert vom Deutschen Literaturfonds sowie dem Programm Neustart Kultur der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien (BKM).

Auf dem Gelände des Goetheparks befindet sich das Dieselkraftwerk, das seit 2008 das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst (BLMK) beherbergt. Vor dem Museum tragen am Samstag zehn junge Autorinnen und Autoren aus Brandenburg und Berlin bei der Poetry Night ihre Texte vor. Bei einem Abschlusskonzert am Sonntag spielt die Bluegrass-Band Cole Quest and The City Pickers aus New York von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr auf der Terrasse des BLMK. Falls es regnen sollte, finden die Lesungen den Angaben zufolge im Landesmuseum statt.

(dpa)