Staatstheater Cottbus plant Solidaritätskonzert für Israel

Das Staatstheater in Cottbus plant für den 31.

Oktober ein Solidaritätskonzert für die Opfer des Hamas-Angriffes auf Israel. "Wir wollen die ohrenbetäubende Stille durchbrechen, in die wir angesichts des Terrors und seiner Folgen zu verfallen drohen", hieß es auf der Internetseite des Theaters. "Wir stehen an der Seite der Jüdinnen und Juden in Deutschland gegen jede Form von Antisemitismus."

Bei dem kostenlosen Konzert sollen unter anderem Werke von Mozart, Bloch und Ravel gespielt werden. Zunächst hatte der RBB berichtet.

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hatte vor wenigen Tagen in einem Online-Beitrag der "Jüdischen Allgemeinen" das laute Schweigen aus dem Kultursektor beklagt. "Doch wo bleibt die Solidarität mit Israel? Wo bleiben Empathie und Mitleid mit israelischen Opfern und ihren Familien? Die Besucher eines Musikfestivals wurden massakriert. Wo ist der Aufschrei der Festivals in Deutschland?", fragte Schuster in dem Beitrag. "Wo ist ihr moralischer Impetus, den gerade die Mitglieder dieses Milieus sonst so oft und so überzeugt zeigen?"

