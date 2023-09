Land fördert erstmals Projekte aus Jazz und Neuer Musik

Zum ersten Mal erhalten zehn Projekte der Neuen Musik und des Jazz in Brandenburg vom Land Fördermittel in Höhe von insgesamt 170.000 Euro.

Die Mittel an die Projekte seien über ein Juryverfahren vergeben worden, wie das Kulturministerium am Sonntag mitteilte. Gefördert werden nach Worten von Kulturministerin Manja Schüle ( SPD) Komposition, Aufführung und Vermittlung von Werken dieser Genres. "Unser Förderprogramm soll nicht nur noch mehr Menschen für Neue Musik und Jazz begeistern, sondern auch Musikerinnen und Musikern die Möglichkeit geben, sich besser zu vernetzen und auf diese Weise die Szene insgesamt zu stärken", so Schüle. Das Förderprogramm wurde vom Kulturressort in Zusammenarbeit mit dem Landesmusikrat Brandenburg e.V. entwickelt.

Unter den Projekten, die Geld erhalten, sind der Förderverein Temnitzkirche e.V. mit seinem "Klarinettenfestival Carte Blanche VII", die Evangelische Kirchengemeinde Zepernick mit der "1. Zepernicker Biennale", der Verein für den ausgefallenen Klang e.V. mit "Strings Attached - Originaltöne 2023." und das "Internationale Festival für vokale Performancekunst, Klang & Musik".

Auch für das Jahr 2024 stehen 170.000 Euro als Fördermittel zur Verfügung. Anträge können bis 30. September 2023 unter https://mwfk.brandenburg.de/mwfk/de/kultur/kultur-und-denkmalfoerderung/genrespezifische-kulturfoerderung/ eingereicht werden.

