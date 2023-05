Kritik an Kulturvereinen nur zum Teil zutreffend

Der Jahresbericht 2022 des Landesrechnungshofes deckte auch Mängel bei drei Brandenburger Kulturvereinen auf. Während das Kulturministerium Fehler in dem Bericht ausmacht, bleiben die Rechnungsprüfer bei ihrer Darstellung.

Das Brandenburger Kulturministerium hat Kritik des Landesrechnungshofes an Liefer- und Dienstleistungsaufträgen dreier Kulturvereine als teilweise unzutreffend zurückgewiesen. Das von den Prüfern geforderte Vergabeverfahren sei nicht bei allen Aufträgen erforderlich gewesen, heißt es in der Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der AfD-Landtagsabgeordneten Lars Hünich und Daniela Oeynhausen.

Die Rechnungsprüfer hatten in ihrem Jahresbericht für 2022 die Vereine Kulturfeste im Land Brandenburg, Brandenburgische Literaturlandschaft und Landesmusikrat Brandenburg unter die Lupe genommen. Bemängelt wurden unter anderem "Auftragsvergaben jenseits rechtlicher Bestimmungen". Dabei ging es unter anderem um die Beschaffung von Büroausstattungen und um einen Druckauftrag für eine Broschüre.

Aus Sicht des Ministeriums ist jedoch nur bei einem Bruchteil der Aufträge ein Vergabeverfahren notwendig gewesen. Die Bedingung dafür, eine Auftragssumme von mehr als 1000 Euro, habe häufig nicht bestanden. Für die "Mehrzahl der Beschaffungsvorgänge" seien die Vorwürfe daher nicht zutreffend, es fehle an der Dokumentation und es seien auch keine Angebote eingeholt worden. Dies sei auch nicht erforderlich gewesen, da hier der Anwendungsbereich für Direktaufträge gegriffen habe.

Der Rechnungshof sieht nach Angaben seines Sprechers Dirk Lamm jedoch keinen Grund, den Prüfbericht zu ändern. "Wir bleiben bei unserer Darstellung", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Mit dem Jahresbericht des Rechnungshofes werde sich auch der Haushaltskontrollausschuss des Landtages an diesem Donnerstag befassen.

Neben den Auftragsvergaben hatten die Rechnungsprüfer auch fehlerhafte Reisekosten und zweckwidrige Bewirtungen bei den Vereinen moniert. Das Ministerium habe die "gravierenden Mängel" über Jahre hinweg nicht erkannt. "Vertiefte Verwendungsnachweisprüfungen" seien versäumt worden.

In der Antwort auf die Anfrage räumt das Ministerium die meisten Missstände in dem Jahresbericht indirekt ein. Alle drei Vereine hätten jedoch sofort auf die Kritik reagiert und zum Teil noch während der Prüfungen begonnen, Verfahren umzustellen. Auch die "unzureichenden Dienstreiseregelungen" seien noch während der Rechnungsprüfungen korrigiert worden, so das Ministerium.

