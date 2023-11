Kulturforum Lausitz: Austausch zum Kooperationsprozess

Die Lausitz soll sich als europäische Kulturregion und Kulturmarke etablieren.

Zu einem ersten thematischen Austausch haben sich dazu am Freitag etwa 130 Akteure aus Sachsen und Brandenburg auf dem ersten Kulturforum Lausitz in Doberlug-Kirchhain (Landkreis Elbe-Elster) getroffen. Die Lausitz verfüge mit der sorbisch-wendischen Kultur über einen einzigartigen Schatz, sagte Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch. "Diese Besonderheit findet sich auch in den Programmen zur Gestaltung des Strukturwandels wieder", betonte die CDU-Politikerin.

Es gehe darum, mit Kulturakteuren und -interessierten aus der Ober- und der Niederlausitz Strategien für gemeinsame Projekte zu entwickeln, sagte Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle. "Kultur ist der Schlüssel, um regionale Identität zu stärken, und der Motor, um neue Beschäftigungspotenziale zu erschließen und die Strukturwandelregion strahlen zu lassen", erläuterte die SPD-Politikerin.

(dpa)