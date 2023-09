Verkehrsbehinderungen wegen Demonstrationen in Berlin

Wegen mehrerer Demonstrationen und Kundgebungen kommt es am Samstag in Berlin zu Verkehrsbehinderungen.

So sind etwa der Potsdamer Platz und in den Stadtteilen Tiergarten und Mitte verschiedene Straßen gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte. Die Berliner Polizei begleitet die verschiedenen Versammlungen nach eigenen Angaben mit rund 1400 Beamtinnen und Beamten. Einen Schwerpunkt bildeten dabei Demonstrationen und Kundgebungen anlässlich des ersten Jahrestages der Ermordung von Jina Mahsa Amini im Iran, sagte eine Sprecherin. Dazu werden von den Veranstaltern bis zu 40.000 Menschen in Berlin erwartet.

(dpa)