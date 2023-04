Polizei bereitet sich auf weitere Palästinenser-Demos vor

Nach dem umstrittenen Einsatz bei einer Palästinenser-Demonstration bereitet sich die Berliner Polizei auf weitere Kundgebungen vor.

Bislang sind laut Behörde für dieses Wochenende zwei Veranstaltungen angekündigt, eine am Samstag am Hermannplatz, die andere soll Sonntag durch Neukölln führen. Die Polizei führe Gespräche mit den jeweiligen Anmeldern unter anderem über Auflagen, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Es sei eine Gefahrenprognose für die Versammlungen erstellt worden, die der weiteren Entwicklung angepasst werde. "Dabei werden wir auch einen Blick auf die Entwicklung im Nahen Osten haben", so die Sprecherin.

Der palästinensische Botschafter Laith Arafeh betonte unterdessen, jede Form von "Hatespeach" werde ausdrücklich und unmissverständlich abgelehnt. Man nehme mit Besorgnis Versuche zur Kenntnis, die palästinensische Gemeinschaft in Deutschland für das Verhalten einiger weniger Personen verantwortlich zu machen und antipalästinensischen Rassismus zu schüren, schrieb die palästinensische Mission in Berlin bei Twitter.

(dpa)