Kunst

vor 21 Min.

Baselitz trifft Schinkel: Neue Ausstellung in Potsdam

Besucher schauen sich im Pomonatempel in Potsdam neue Werke von Georg Baselitz an.

Mehrere neue Arbeiten des weltweit bekannten Künstlers Georg Baselitz sind von diesem Sonntag an in Potsdam zu sehen - und das an einem historischen Ort.