Reges Interesse an Ausstellung zu DDR-Tour von Armstrong

Die neue Ausstellung im Potsdamer Kunsthaus "Das Minsk" über die legendäre Tour von US-Jazz-Ikone Louis Armstrong (1901-1971) durch die DDR stößt nach Museumsangaben auf reges Interesse.

Viele Besucher schauten sich die Ausstellung nach Angaben des Kunsthauses an. Am Sonntag sei ein Konzert mit den Musikern Jason Moran und Wadada Leo Smith ausverkauft gewesen. Es habe neben dem Konzert noch einzelne Slots für Besuchertickets gegeben.

Die Schau über Armstrongs Tour 1965 mit dem Titel "I've seen the Wall" ("Ich habe die Mauer gesehen"), die am Samstag öffnete, versammelt Gemälde, Fotografien, Archivmaterial und Installationen verschiedener Künstlerinnen und Künstler. Dort wird auch eine der Trompeten von Armstrong gezeigt, auf der er während der Tour in Ost-Berlin, Leipzig, Magdeburg, Erfurt und Schwerin spielte. Die Ausstellung ist bis zum 4. Februar in Potsdam zu sehen.

