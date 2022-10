Kunstprojekt

Landleben radikal: Arbeiten zwischen Hühnern und Schweinen

Den Hund unterm Schreibtisch kennt man ja, Hühner und Schweine dürften an dieser Stelle neu sein: Der Künstler David Kurt Karl Roth will Berlinern die Natur näher bringen und zwar ihm wahrsten Sinne des Wortes: Er hat ein etwa 85 Quadratmeter großes Büro in einen Stall mit zwei Schweinen, sechs Hühnern und einer Ziege umgewandelt.