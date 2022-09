Pause "sinnvoll genutzt": Hertha "gerüstet gegen Hoffenheim

Hertha BSC sieht sich für die Aufgabe am achten Spieltag der Fußball-Bundesliga gut aufgestellt.

"Wir haben die Länderspielpause sehr sinnvoll genutzt", sagte Trainer Sandro Schwarz vor dem Heimspiel am Sonntag gegen die TSG 1899 Hoffenheim (15.30 Uhr/ DAZN), "wir sind gut gerüstet".

Ohne die acht abgestellten Nationalspieler hatte Hertha in der ersten Woche ein 8:0 gegen den Oberligisten 1. FC Frankfurt/Oder erzielt. Am Tag nach dem Testspiel hatte Schwarz dann noch eine "Schweine-Einheit" am vergangenen Freitag angesetzt, um "Reizpunkte im Ausdauer-Fitness-Bereich" zu erzeugen. "Wir haben viel im athletischen Bereich gearbeitet, die Jungs haben das sehr gut umgesetzt", sagte Schwarz, der am vergangenen Wochenende seinem Team drei freie Tage gewährt hatte.

Seit Dienstag befindet sich die Mannschaft in der Vorbereitung auf das Spiel gegen den aktuellen Tabellen-Vierten, seit Donnerstag sind auch alle Nationalspieler wieder mit dabei. "Die Länderspielpause gehört halt in der Saison dazu. Da haben wir schon viele Erfahrungen gesammelt", sagte Schwarz, der sich freute, dass zumindest die Flugreisen für die Nationalspieler überschaubar waren.

Ebenso dankbar ist Schwarz, dass Hertha erst am Sonntag in Berlin antreten muss und somit einen Tag länger Zeit hat für die Vorbereitung gegen Hoffenheim, wo die Handschrift des neuen Trainers André Breitenreiter laut Schwarz "klar zu erkennen" ist: "Sie haben eine enorme individuelle Qualität. Das ist eine Hausnummer am Sonntag."

Abgehakt hat Schwarz die vier vergebenen Punkte aus den Spielen gegen Leverkusen und Mainz. Anstatt mit zehn Punkten im Mittelfeld der Tabelle zu stehen, befinden sich die Berliner mit sechs Zählern einen Punkt vor den Abstiegsrängen. Für Schwarz ändert sich "die Ausgangslage" dadurch nicht: "Es wäre der gleiche Anspruch gewesen, Leistung zu zeigen. Die Situation ist nunmal so."

