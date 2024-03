Sparta Lichtenberg und Lichtenberg 47 im Halbfinale

Zwei Lichtenberger Fußballclubs kämpfen weiter um den Titel im Berliner Landespokal. Der Erfolgszug von TuS Makkabi setzt sich fort. Auch Viktoria Berlin darf auf einen erneuten Erfolg hoffen.

Mit Sparta Lichtenberg und dem SV Lichtenberg 47 stehen gleich zwei Fußballclubs aus dem Berliner Ostbezirk im Halbfinale des Landespokals. Oberligist Sparta setzte sich am Sonntag völlig mühelos mit 3:0 (3:0) gegen den Berlinligisten Frohnauer SC durch. Der SV Lichtenberg bezwang Oberliga-Konkurrent Hertha Zehlendorf mit 2:1 (1:0).

Schon am Samstag hatten sich Titelverteidiger TuS Makkabi und Viktoria Berlin in die Vorschlussrunde geschossen. Oberligist TuS Makkabi gewann im ersten Viertelfinalspiel beim klassenhöheren Regionalligisten Berliner AK mit 3:0 (0:0). Viktoria Berlin, Titelträger von 2022, bezwang den Landesligisten Meteor 06 sicher mit 4:0 (1:0).

Die Runde der letzten vier Mannschaften wird am 1. Mai ausgetragen. Das Endspiel findet am Finaltag der Amateure am 25. Mai im Hans-Zoschke-Stadion in Lichtenberg statt.

(dpa)