Berliner Senat berät über Hochschulgesetz und Geflüchtete

Knapp zwei Monate nach einem Angriff auf einen jüdischen Studenten der Freien Universität will der Berliner Senat am Dienstag einen Entwurf für ein verschärftes Hochschulgesetz beschließen.

Die erst 2021 abgeschaffte Möglichkeit zur Exmatrikulation von Studenten nach bestimmten Straftaten soll mit der Gesetzesnovelle wieder eingeführt werden.

Auslöser für das Vorhaben war eine mutmaßlich antisemitisch motivierte Gewalttat im Anfang Februar: Der jüdische FU-Student Lahav Shapira kam damals mit Knochenbrüchen im Gesicht ins Krankenhaus. Ein propalästinensischer Kommilitone soll ihn auf einer Straße in Berlin-Mitte geschlagen und getreten haben. Die Staatsanwaltschaft geht von einem gezielten Angriff und einem antisemitischen Hintergrund aus.

Thema im Senat ist auch die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten. Zum einen will der Senat die Betriebserlaubnis für die große Notunterkunft in Tegel verlängern. Außerdem will er über Standorte für neue Unterkünfte beraten. Drittens soll es darum gehen, wie geflüchteten Kindern und Jugendlichen ein Schulbesuch ermöglicht werden kann.

Aus der SPD hatte es Kritik daran gegeben, direkt in Notunterkünften sogenannte Willkommensklassen einzurichten. In Tegel ist das schon geschehen. Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) hatte die Notlösung verteidigt und argumentiert, an vielen Schulen sei einfach kein Platz mehr.

(dpa)