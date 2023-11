Berliner Sport spricht sich für Olympia-Bewerbung aus

Der Landessportbund Berlin hat auf seiner jährlichen Mitgliederversammlung die Erklärung des Berliner Sports zu einer Olympia-Bewerbung 2036 und 2040 in Deutschland einhellig verabschiedet.

220 Ja-Stimmen bei vier Gegenstimmen verdeutlichten die breite Zustimmung für eine nationale Bewerbung mit Berliner Beteiligung.

"Wir wollen eine Bewerbung, die von der Bevölkerung mitgetragen wird. Wir wollen eine nachhaltige Bewerbung und wir wollen auch die Werte des Sports transportiert sehen. Dazu gehören auch inklusive und attraktive Sportstätten für den Schul- und Breitensport, das nötige Personal sowie Angebote, die die Menschen in ihren Lebenswelten erreichen", sagte LSB-Präsident Thomas Härtel am Freitag.

Berlin hatte in der vergangenen Woche eine Vereinbarung - ein sogenanntes Memorandum of Understanding - mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) unterzeichnet. Die Hauptstadt ist demnach bereit, gemeinsam mit anderen Städten Olympische und Paralympische Sommerspiele in Deutschland auszurichten.

DOSB-Präsident Thomas Weikert begrüßte die Entscheidung des Berliner Sports. "Die Weltspiele von Special Olympics haben Lust auf mehr geweckt. Das wird eine mögliche Bewerbung unterstützen. In Berlin gelingt es dem LSB und seinen Vereinen und Verbänden, den Sport für die ganze Bevölkerung Berlins beispielhaft zu fördern", sagte der Sportfunktionär.

