Menschen mit Fluchterfahrung zu Schwimmtrainern ausgebildet

Der Landessportbund Berlin (LSB) hat 22 Menschen mit Fluchterfahrung zu Schwimmtrainern und -trainerinnen ausgebildet.

Acht von ihnen werden künftig in Berliner Schulschwimmzentren arbeiten, wie der LSB am Donnerstag mitteilte. Die 15 Männer und sieben Frauen erhielten im Manfred von Richthofen-Haus des LSB ihre DOSB-Lizenzen. Sie wurden aus mehr als 80 Bewerbungen ausgewählt und stammen aus sieben verschiedenen Nationen, hieß es.

LSB-Präsident Thomas Härtel sagte der Mitteilung zufolge: "Diese Menschen haben gezeigt, dass sie nicht nur hervorragende Schwimmer*innen sind, sondern auch großartige Trainer*innen, die anderen helfen können, ihre Schwimmfähigkeiten zu verbessern." In Berlin gibt es einen Mangel an Trainern und Trainerinnen. Unter anderem auch deshalb können immer weniger Kinder schwimmen, hieß es in der Mitteilung.

(dpa)