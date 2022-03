Helfer retten 88-Jährige bei Hausbrand

Eine 88 Jahre alte Frau ist bei einem Brand aus ihrem Haus in Schorfheide (Landkreis Barnim) gebracht und gerettet worden.

Ersthelfer hätten die Bewohnerin am Samstag aus dem Einfamilienhaus im Ortsteil Finowfurt geholt, berichtete die Polizei am Sonntag. Die Einsatzkräfte waren alarmiert worden, als sich starker Rauch im Haus gebildet hatte. Die 88-Jährige sei leicht verletzt in ein Krankenhaus gekommen. Die Feuerwehr löschte den Brand, das Haus ist laut Polizei aber zum Teil unbewohnbar. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

