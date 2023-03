Scheune in Flammen: Fünf- bis sechsstelliger Sachschaden

In einer Scheune in Werneuchen (Landkreis Barnim) ist ein Feuer ausgebrochen.

Der Brand brach in der Nacht zum Montag in der rund 3600 Quadratmeter großen Scheune mit Heu aus, berichtete die Polizei. Laut Feuerwehr waren rund 70 Feuerwehrleute noch in den Morgenstunden vor Ort und löschten die Flammen. Das Blechdach der Scheune sei eingestürzt und habe die Löscharbeiten erschwert.

Das Feuer sei auch auf einen benachbarten Offenstall übergeschlagen. Alle Pferde wurden demnach gerettet und blieben unverletzt. Der geschätzte Sachschaden des Brandes liegt insgesamt im fünf- bis sechsstelligen Bereich, sagte ein Polizeisprecher. Zur Brandursache werde ermittelt.

(dpa)